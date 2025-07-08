Кудряшов: Курбанов более искусный боксёр, но Сосулин больше наработал

Обладатель поясов WBC SIlver и WBA International, известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов прокомментировал поражение Магомеда Курбанова в поединке с Павлом Сосулиным, состоявшемся 5 июля в Екатеринбурге.

«По бою было видно, что Магомед Курбанов более опытный, более искусный боксёр. Он в ринге импровизировал, а Сосулин брал молодостью, напором. Он делал больше в ринге, больше наработал. Но искуснее боксировал Курбанов.

Это был классный бой, один из лучших, что я вообще видел за последнее время. Екатеринбургу повезло, что RCC Boxing провели этот бой именно там, что жители города увидели настоящее зрелище. Все, кто сидел на турнире со мной рядом в первом ряду, до последней секунды не могли оторвать взгляд от ринга. Бой получился супер, и, в принципе, хочу поздравить обоих ребят, они сделали очень крутое шоу», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.