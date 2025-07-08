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Бабанин: верю, что Дюбуа может остановить Усика

Бабанин: верю, что Дюбуа может остановить Усика
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Российский боксёр Максим Бабанин высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Я, если честно, верю, что Дюбуа может остановить Усика. Шансы — 50 на 50. Он может побороться. Молодой, перспективный, поверил в себя. Думаю, что тот самый удар был нормальным. И это должно лишь придать уверенности. Что он может так же ударить и нанести урон», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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