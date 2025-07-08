Дюбуа: Усику 38 лет, я должен сорвать с него пояса

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком.

«Ему 38 лет. Неважно, насколько он будет хорошо чувствовать себя на тренировках, мне нужно обнажить его износ, возраст и показать, на что способен 27-летний супертяжеловес. Не могу дождаться.

Я — чемпион мира, но чувствую, что могу показать больше. Мой потенциал ещё не раскрыт. Поэтому я должен просто выйти сорвать эти пояса с Усика. Эти пояса — тяжёлое бремя», — приводит слова Дюбуа издание The Ring.

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