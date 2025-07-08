Побеждавший Фьюри российский боксёр отреагировал на возможное возвращение Тайсона

Российский боксёр Максим Бабанин, побеждавший на любительском ринге звёздного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, высказался о его потенциальном возвращении на ринг.

«Мне кажется, что это хайп. Но это же деньги. Если много предложат, почему бы и нет? Я уже не верю в Тайсона Фьюри. Думал, что он во втором бою что-то сможет. Но он ничего не показал. Думаю, так же будет в третьем поединке», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, ранее Фьюри заявил, что его третий бой с украинцем Александром Усиком состоится в 2026 году.

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