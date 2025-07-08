Илия Топурия раскрыл конечную цель в UFC

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия подтвердил, что его главным намерением в карьере остаётся завоевание третьего чемпионского пояса UFC.

— В истории UFC никому не удавалось завоевать титул в трёх разных весовых категориях. Является ли вашей конечной целью покорение ещё одной категории?

— Не задавайте мне этот вопрос (улыбается). Но да, это моя цель, — приводит слова Топурии портал Abc.es.

Ранее Илия Топурия сообщал, что руководство североамериканской лиги попросило его дать обещание на данный момент не говорить о желании перейти в полусредний вес.

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.