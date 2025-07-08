Илия Топурия: Царукян? Он полный придурок, которого я смогу прикончить

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия отреагировал на мнение первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг Армана Царукяна, который ранее заявил, что сможет финишировать Матадора в партере.

«Царукян полный придурок (улыбается)! Вы видели его бой с Чарльзом Оливейрой? Сколько раз [Чарльз] был близок к тому, чтобы заставить его сдаться и победить!? Уверяю вас, я прикончу Армана Царукяна», — приводит слова Топурии портал Abc.es.

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.