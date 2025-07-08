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Майкл Биспинг назвал «ошибкой» решение Махачева перейти в полусредний вес

Майкл Биспинг назвал «ошибкой» решение Махачева перейти в полусредний вес
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг рассказал, что считает большой ошибкой решение россиянина Ислама Махачева перейти в полусредний вес.

«Для Ислама Махачева решение перейти в полусредний вес — это, вероятно, большая ошибка. Может быть, мои слова покажутся слишком резкими, но это моя честная реакция. Однако я уважаю его решение», — приводит слова Биспинга аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в мае стало известно, что Ислам Махачев освободил титул чемпиона UFC в лёгком весе, чтобы подняться в полусредний ради предполагаемого боя с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пояс UFC в категории до 77 кг.

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