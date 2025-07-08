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«Больно говорить». Кормье — о том, как хотел бы увидеть возвращение Джона Джонса в ММА

«Больно говорить». Кормье — о том, как хотел бы увидеть возвращение Джона Джонса в ММА
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Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье сообщил, что хотел бы увидеть в карде турнира UFC, который планируется провести 4 июля 2026 года перед Белым домом в Вашингтоне (США), экс-оппонента, легендарного соотечественника Джона Джонса.

«[На турнире UFC, который планируется провести перед Белым домом] Нужен плохой американец, который точно победит. Мне больно говорить об этом, однако, если нам придётся поставить в этот кард плохого американского парня, чтобы сделать работу… вам нужно позвонить Джону Джонсу. Я бы так сильно болел за него в этот вечер!» — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.

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