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Кёртис Блэйдс выразил желание подраться с Волковым в следующем бою

Кёртис Блэйдс выразил желание подраться с Волковым в следующем бою
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Бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе американец Кёртис Блэйдс сообщил, кого рассматривает в качестве следующего противника.

«Хочу [провести следующий бой] с Волковым или Ганом, но я также готов подраться Марчином Тыбурой», — приводит слова Блэйдса портал Sherdog.

Напомним, Кёртис последний бой провёл 21 июня на турнире UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан). Тогда он встретился с дебютантом североамериканской лиги россиянином Ризваном Куниевым. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Бритвы раздельным решением судей. Для Блэйдса эта победа стала 19-й на профессиональном уровне.

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