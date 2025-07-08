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«Клянусь». Кормье назвал победителя в возможном бою Джонс — Аспиналл

«Клянусь». Кормье назвал победителя в возможном бою Джонс — Аспиналл
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Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье назвал победителя в возможном бою Джона Джонса и Тома Аспиналла.

«Если бы вы сейчас приставили к моей голове пистолет и спросили бы, кто победит в бою Джонс — Аспиналл, то я бы сказал, что Джон побил бы Тома. Клянусь. Почему? Поскольку Аспиналл никогда не принимал участия в чемпионских раундах», — приводит слова Кормье портал Middle Easy.

Отметим, что бой Джонса и Аспиналла на данный момент не представляется возможным организовать, поскольку Костлявый несколько недель назад объявил об уходе из ММА.

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