Видео: Царукян выбил своего тренера из октагона во время отработки ударов

Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян во время отработки ударной техники выбил своего тренера из октагона.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей. В данный момент Царукян идёт на серии из четырёх побед.