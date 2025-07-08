Муртазалиев объяснил долгий простой после победы над Тимом Цзю

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев объяснил долгий простой после победы над австралийцем Тимом Цзю. Их бой состоялся 20 октября 2024 года и завершился в пользу Бахрама техническим нокаутом в третьем раунде.

«Сначала я палец залечил, потом уже время Рамадана было, и до этого я бы не успел всё равно побоксировать. И уже после Рамадана начали переговоры. Не хотелось драться с кем попало, проводить бой ради боя. Поэтому шли переговоры. Сначала ждали Фундору. Хотели после его боя провести поединок, объединить пояса. И он вроде бы сначала соглашался, в итоге не получилось. И ни с кем из хороших, топовых соперников не могли договориться. До сих пор ждём. Сначала хотел драться Джон Келли, потом Вёрджил Ортис. Но в итоге ни с кем из них не договорились. Сейчас идёт работа над этим, и я надеюсь, что вот-вот, в течение недели-двух, будет имя соперника», — сказал Муртазалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.