«Пожалуйста». Кормье призвал Джона Джонса не становиться Конором Макгрегором

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье обратился к легендарному соотечественнику Джону Джонсу с призывом отказаться делать громкие заявления насчёт своего потенциального возвращения в ММА.

«Мы с Джоном в большинстве случаев не сходимся по многим темам. И, боже, он отлично зарекомендовал себя на моём YouTube-канале в последние пару месяцев как ньюсмейкер. Но, пожалуйста, не становись таким, каким стал Конор Макгрегор в СМИ. Каждый раз, когда появляется важный инфоповод, Конор пишет: «Я вернулся».

Не делай этого. Не пытайся сочинять истории о себе, когда ты являешься парнем, который, как предполагается, вышел из игры», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.