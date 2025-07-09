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Муртазалиев: в плане гонораров я могу дать фору самым звёздным бойцам своего веса

Муртазалиев: в плане гонораров я могу дать фору самым звёздным бойцам своего веса
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Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев считает, что он зарабатывает гораздо больше боксёров с более звёздным статусом.

«Да нет, в плане гонораров я, наверное, могу дать фору самым звёздным бойцам своего веса. Не знаю, кто сколько зарабатывает в других весах. А так, мне не особо интересно что-то раскачивать, говорить и писать что-то кому-то в социальных сетях. Моё дело — хорошо подготовиться и хорошо выступить. У меня чуть другая философия. Но да, мне говорят многие «тебе надо делать то, надо делать это». Я говорю, что своё дело делаю в ринге и на тренировках, мне этого хватает», — сказал Муртазалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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