Бахрам Муртазалиев рассказал, почему сорвались переговоры с Верджилом Ортисом

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев рассказал, почему сорвались переговоры с чемпионом мира по боксу по версии WBC в первом среднем весе американцем Верджилом Ортисом.

«Сначала он дал добро на бой, а через три-четыре дня отказался. Или он, или его команда, я точно не в курсе. Потом Оскар де ла Хойя говорил, что после двух тяжёлых боёв он не хочет для своего бойца третьего тяжёлого поединка и что Верджилу нужен какой-то соперник, чтобы он смог прийти в себя после таких войн. В итоге не получилось. С ним были переговоры, я был очень заинтересован в этом поединке, так как Фундора драться не захотел, он ранее выбыл из переговоров. А у Ортиса громкое, звёздное имя, особенно в Америке, хотя он и не владел основным поясом. Чисто как бой для продвижения карьеры это был бы один из лучших вариантов для меня. Но на всё воля Всевышнего. Раз не сложилось, значит, пока так», — сказал Муртазалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.