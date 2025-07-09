«Стабильно ем чипсы, когда хочу». Муртазалиев — о словах Цзю перед боем

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев прокомментировал слова своего бывшего противника австралийца Тимофея Цзю, который в преддверии боя с ним назвал его непрофессионалом, отметив, что тот гоняет вес, но при этом ест чипсы.

«По поводу чипсов да, он говорил, но я их стабильно ем, когда хочу. У меня с весом не было никаких проблем. Те, кто гоняет вес, понимают, что нужно соблюдать водно-солевой баланс, а в чипсах много соли. И чтобы вес преждевременно не упал, кто-то может поесть чипсы, кто-то — что-нибудь другое. Мне вот вкусно и приятно, ещё и полезно.

Я же не ем целую пачку, только столько, сколько мне можно есть. А по поводу других моментов — русскоязычные сайты делали неправильные переводы, чтобы себе какие-то просмотры заработать. Но он не говорил чего-то неуважительного, чего ему нельзя было говорить. И в принципе до боя и после боя мы с ним нормально, тепло пообщались, так что никаких проблем не было. Просто люди видят оболочку, а закулисных моментов они же не видели», — сказал Муртазалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.