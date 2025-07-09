Чемпион мира Муртазалиев объяснил, в каком случае сменит весовую категорию

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев объяснил, в каком случае сменит весовую категорию.

«Номер один для меня — объединение поясов, но я ждал полгода, что кто-то со мной подерётся. В итоге я понял, что в ближайшее время этого, скорее всего, не произойдёт. Посмотрим, на всё воля Всевышнего. Сейчас проведу либо добровольную, либо обязательную защиту, а потом, если не дадут объединительный бой или громкое имя, то, скорее всего, перейду в другую весовую категорию. Если нет соперников с громким именем, чтобы подраться, то лучше постараться стать чемпионом в двух весовых категориях», — сказал Муртазалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.