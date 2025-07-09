Муртазалиев: Канело — Кроуфорд и близко не «бой века»

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев поделился нестандартным мнением насчёт предстоящего поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Это точно и близко не «бой века». По медийности и тому, как всё раздули, это, может, будет «бой года» или «бой десятилетия». И то не факт, Усик — Фьюри или Усик — Джошуа, думаю, не слабее, а, скорее всего, и сильнее. И последние бои Канело… Уже видно, что он далеко не в лучшей своей форме.

Думаю, он небольшой фаворит, буквально 55 на 45, но если Кроуфорд победит, то это не удивит и не будет каким-то апсетом. Равный бой. Последний поединок Канело был очень плохой. Если он будет так же драться, то Кроуфорд, думаю, найдёт ключи к победе», — сказал Муртазалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.