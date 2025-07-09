«Диме нужно ответить тем же». Муртазалиев высказался о трилогии Бетербиева и Бивола

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев поделился мнением о возможном третьем поединке между соотечественниками — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Не знаю, будет ли Артур выглядеть хуже или лучше. Как мне говорили, он и на первый бой вышел с травмой, и на второй выходил, когда не залечил эту травму до конца, так как там между поединками прошло четыре месяца или даже меньше. Так что если Артур повёл себя так, то, думаю, Диме тоже нужно отвечать тем же. 90% боксёров на месте Бетербиева взяли бы большую паузу или вообще не стали бы драться, поэтому, думаю, Бивол тоже должен ответить тем же», — сказал Муртазалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.