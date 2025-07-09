Бахрам Муртазалиев поделился прогнозом на реванш Фундоры и Цзю

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев поделился прогнозом на предстоящий реванш американца Себастьяна Фундоры и австралийца Тимофея Цзю, на кону которого будет стоять титул WBC в первом полусреднем весе. Поединок пройдёт 20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я предпочтение отдаю Фундоре, посмотрим, как будет. Но я бы, конечно, хотел, чтобы выиграл Цзю. Может, если он возьмёт пояс, то захочет подраться со мной, потому что Фундора и его команда… Как бы мы ни хотели организовать бой с ним, они были категорически против, хотя Фундора сам меня упоминал после своего поединка. Но, как мне сказали, это просто для медийности», — сказал Муртазалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.