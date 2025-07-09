Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион мира по боксу Муртазалиев сделал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Чемпион мира по боксу Муртазалиев сделал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев
Комментарии

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев сделал прогноз на бой между чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым соотечественником Хамзатом Чимаевым. Их противостояние возглавит турнире UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Победит ли Чимаев? Думаю, да, вообще без вопросов. Просто все говорят, что у него бывают проблемы с кардио, что он не умеет рассчитывать силы, но, думаю, он повалит соперника в первых двух-трёх раундах и там либо забьёт, либо задушит. У меня нет в этом никаких сомнений», — сказал Муртазалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
Муртазалиев объяснил долгий простой после победы над Тимом Цзю
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android