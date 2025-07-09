Чемпион мира по боксу Муртазалиев сделал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев
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Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев сделал прогноз на бой между чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым соотечественником Хамзатом Чимаевым. Их противостояние возглавит турнире UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев
«Победит ли Чимаев? Думаю, да, вообще без вопросов. Просто все говорят, что у него бывают проблемы с кардио, что он не умеет рассчитывать силы, но, думаю, он повалит соперника в первых двух-трёх раундах и там либо забьёт, либо задушит. У меня нет в этом никаких сомнений», — сказал Муртазалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
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