Чемпион мира по боксу Муртазалиев сделал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев сделал прогноз на бой между чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым соотечественником Хамзатом Чимаевым. Их противостояние возглавит турнире UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго.

«Победит ли Чимаев? Думаю, да, вообще без вопросов. Просто все говорят, что у него бывают проблемы с кардио, что он не умеет рассчитывать силы, но, думаю, он повалит соперника в первых двух-трёх раундах и там либо забьёт, либо задушит. У меня нет в этом никаких сомнений», — сказал Муртазалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.