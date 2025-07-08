«Поклонитесь ему». Биспинг — о победе Топурии нокаутом в бою с Оливейрой

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг оказался под большим впечатлением от победы испано-грузина Илии Топурии нокаутом в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул UFC в лёгком весе.

«Голова Чарльза Оливейры моталась из стороны в сторону, а его глаза были открыты. Он всё ещё был без сознания. Это была совершенно жуткая картина.

Илия Топурия — это боец, оправдавший все ожидания. Невероятно, поклонитесь ему. У нас есть новая, сертифицированная, настоящая суперзвезда. Этот парень обладает одной из самых мощных нокаутирующих способностей, которые когда-либо видел этот вид спорта», — приводит слова Биспинга портал TNT Sports.