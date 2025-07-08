«Поклонитесь ему». Биспинг — о победе Топурии нокаутом в бою с Оливейрой
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг оказался под большим впечатлением от победы испано-грузина Илии Топурии нокаутом в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул UFC в лёгком весе.
UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра
«Голова Чарльза Оливейры моталась из стороны в сторону, а его глаза были открыты. Он всё ещё был без сознания. Это была совершенно жуткая картина.
Илия Топурия — это боец, оправдавший все ожидания. Невероятно, поклонитесь ему. У нас есть новая, сертифицированная, настоящая суперзвезда. Этот парень обладает одной из самых мощных нокаутирующих способностей, которые когда-либо видел этот вид спорта», — приводит слова Биспинга портал TNT Sports.
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