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Джон Джонс отреагировал на критику Тома Аспиналла в адрес бойцов, принимающих допинг

Джон Джонс отреагировал на критику Тома Аспиналла в адрес бойцов, принимающих допинг
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37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс отреагировал на резкую критику обладателя титула UFC в категории до 120 кг англичанина Тома Аспиналла в адрес бойцов ММА, которые принимают запрещённые вещества, повышающие их производительность.

«Вы, люди, которые не разбираются в спорте, должны знать, что я никогда не употреблял стероиды. У меня есть все доказательства. Именно поэтому я снова смог вернуться в спорт, и правила изменились для всех спортсменов. Называйте меня тем, кто меняет правила игры», — написал Джонс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

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