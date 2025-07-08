Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это было замечательно и правильно». Порье — о победе над Макгрегором в реванше на UFC 257

«Это было замечательно и правильно». Порье — о победе над Макгрегором в реванше на UFC 257
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что ему было приятно победить нокаутом популярного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в реванше, который стал главным событием турнира UFC 257.

UFC 2021. UFC 257, Абу-Даби, ОАЭ
Конор Макгрегор - Дастин Порье (W)
24 января 2021, воскресенье. 08:30 МСК
Дастин Порье
Окончено
TKO
Конор Макгрегор

«Мне казалось правильным, что я победил Конора в Абу-Даби после того, как он на протяжении семи лет публиковал фото победы нокаутом в бою со мной. Это было замечательно [победить его], особенно если учесть, что мы находились в условиях карантина и вокруг царил хаос.

Когда мне предложили провести этот бой, я был уверен, что выиграю. Мне было всё равно, что Конор делал, говорил и в принципе кто стоял бы напротив меня в ту ночь. Я был готов к тому, что мою руку поднимут», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Дастин Порье: у меня было сломано два ребра перед боем с Махачевым. Это сделал Гамрот
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android