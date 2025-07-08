«Это было замечательно и правильно». Порье — о победе над Макгрегором в реванше на UFC 257

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что ему было приятно победить нокаутом популярного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в реванше, который стал главным событием турнира UFC 257.

«Мне казалось правильным, что я победил Конора в Абу-Даби после того, как он на протяжении семи лет публиковал фото победы нокаутом в бою со мной. Это было замечательно [победить его], особенно если учесть, что мы находились в условиях карантина и вокруг царил хаос.

Когда мне предложили провести этот бой, я был уверен, что выиграю. Мне было всё равно, что Конор делал, говорил и в принципе кто стоял бы напротив меня в ту ночь. Я был готов к тому, что мою руку поднимут», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.