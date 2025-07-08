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Призёр ОИ-2000 по боксу забыл в банкомате 100 тыс. рублей, которые затем украли — источник

Призёр ОИ-2000 по боксу забыл в банкомате 100 тыс. рублей, которые затем украли — источник
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45-летний бронзовый призёр Олимпиады-2000, которая прошла в Сиднее (Австралия), россиянин Камиль Джамалутдинов забыл в одном из московских банкоматов порядка 100 тыс. рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в июне текущего года в Москве. Джамалутдинов попытался снять деньги в банкомате в одном из отделений неназванного банка, однако в процессе он отвлёкся и забыл про деньги, покинув здание. Неизвестный обратил на это внимание и забрал выданные наличные.

Спустя некоторое время Джамалутдинов вспомнил про то, что не взял деньги, и вернулся в отделение банка, где заметил их пропажу. В скором времени Камиль обратился в полицию с целью возврата суммы. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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