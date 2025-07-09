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Волкановски сравнил урон в реванше с Махачевым и в поединке с Топурией

Волкановски сравнил урон в реванше с Махачевым и в поединке с Топурией
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал, что после поражения нокаутом в реванше с россиянином Исламом Махачевым у него проявилось больше симптомов сотрясения мозга, чем в поединке с испано-грузином Илией Топурией.

«Чувствую, что после реванша с Исламом у меня проявилось гораздо больше симптомов сотрясения мозга, чем в поединке с Илией, хотя в бою с ним я был в нокауте дольше. Мне следовало взять перерыв [чуть больше после реванша с Махачевым]», — приводит слова Волкановски аккаунт Rad Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

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