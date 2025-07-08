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37-летний мексиканский профессиональный боксёр скончался через несколько часов после боя

37-летний мексиканский профессиональный боксёр скончался через несколько часов после боя
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37-летний профессиональный мексиканский боксёр Педро Антонио Родригес (15-26-3, 7 КО) скончался в номере отеля через несколько часов после поединка с Филиппом Велла, который прошёл в минувшее воскресенье в Финиксе (штат Аризона, США) и завершился победой последнего. Об этом сообщает издание Marca.

Согласно имеющейся информации, тело Педро Антонио было найдено утром в понедельник, когда сотрудники отеля вскрыли дверь его номера после того, как он не прибыл на шаттл до аэропорта и не отвечал на звонки с ресепшена. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Бой с Велла стал вторым для Родригеса в этом году. До этого Педро Антонио шесть лет не проводил профессиональные бои по боксу.

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