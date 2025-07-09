80-летний Майкл Баффер выступил анонсером матча 1/2 финала КЧМ-2025 «Флуминенсе» — «Челси»

80-летний ринг-конферансье Майкл Баффер выступил в качестве анонсера перед полуфинальным матчем клубного чемпионата мира — 2025 по футболу между бразильским «Флуминенсе» и английским «Челси». Игра прошла 8 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) и завершилась победой лондонцев со счётом 2:0, оба гола на счету бразильского нападающего «синих» Жоао Педро.

Как сообщает Daily Mail, по соглашению с ФИФА Майкл Баффер также будет работать анонсером на второй полуфинальной встрече КЧМ-2025 «ПСЖ» — «Реал», которая состоится 9 июля, и на финальном матче турнира 13 июля, обе игры пройдут на этой же арене в Ист-Ратерфорде.

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