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Тренер Маддалены оценил шансы Топурии победить Махачева

Тренер Маддалены оценил шансы Топурии победить Махачева
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Крэйг Джонс, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены, высказался о возможном бое непобеждённого обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии и россиянина Ислама Махачева.

— Как ты думаешь, Топурия сможет одержать победу над Махачевым?
— Кто знает, когда речь идёт об этом парне? Илия вновь меня поражает. Сначала я был к нему слишком критичен. Я смотрел несколько его боёв и не считал его достойным соперником. Но затем я осознал: «Реально, это один из лучших бойцов», — заявил Джонс в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, Топурия провёл 17 боев в ММА и одержал 17 побед. На счету Махачева 27 выигрышей в 28 поединках.

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