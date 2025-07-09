Тренер Маддалены оценил шансы Топурии победить Махачева

Крэйг Джонс, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены, высказался о возможном бое непобеждённого обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии и россиянина Ислама Махачева.

— Как ты думаешь, Топурия сможет одержать победу над Махачевым?

— Кто знает, когда речь идёт об этом парне? Илия вновь меня поражает. Сначала я был к нему слишком критичен. Я смотрел несколько его боёв и не считал его достойным соперником. Но затем я осознал: «Реально, это один из лучших бойцов», — заявил Джонс в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, Топурия провёл 17 боев в ММА и одержал 17 побед. На счету Махачева 27 выигрышей в 28 поединках.