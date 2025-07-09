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Вадим Мусаев 22 июля проведёт чемпионский бой с мексиканцем Боррего

Вадим Мусаев 22 июля проведёт чемпионский бой с мексиканцем Боррего
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22 июля в Душанбе состоится бой за чемпионский пояс IBA.PRO Intercontinental в полусреднем весе (до 67 кг) между российским боксёром Вадимом Мусаевым и мексиканцем Хосе Мигелем Боррего, сообщает пресс-служба IBA.

Поединок между Мусаевым и Боррего пройдёт в рамках главного карда турнира Winline.IBA.PRO 8, совмещённого с Центральноазиатским международным экономическим форумом.

На счету Вадима Мусаева 12 побед в профессиональной карьере (восемь из них нокаутом) при отсутствии проигрышей. Хосе Мигель Боррего из 26 своих поединков выиграл 22 (18 нокаутом) и в четырёх потерпел поражения.

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