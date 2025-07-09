Имам Хатаев — Дэвид Моррелл: дата и время боя, где будет проходить

В ночь с 12 на 13 июля в Нью-Йорке (США) состоится вечер профессионального бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions, где в рамках основного карда в полутяжёлом весе российский боксёр Имам Хатаев проведёт бой против бывшего обладателя регулярного титула WBC в этой весовой категории Давида Моррелла.

Трансляцию поединка Хатаев – Моррелл проведет телеканал DAZN, начало трансляции – в 3:00 мск.

Хатаев свой предыдущий поединок проводил в марте 2025 года в Австралии, где он победил единогласным решением судей аргентинца Дурваля Паласио.

Моррелл последний раз выступал в феврале 2025 года и проиграл там единогласным судейским решением ныне действующему чемпиону мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвиду Бенавидесу.