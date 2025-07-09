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Озвучены самые низкие цены на турнир UFC в Нэшвилле

Озвучены самые низкие цены на турнир UFC в Нэшвилле
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12 июля в Нэшвилле (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70, где главным событием шоу станет бой в тяжёлом весе между экс-претендентом на титул американцем Дерриком Льюисом и бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра
13 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Деррик Льюис
Не началось
Таллисон Тейшейра

Накануне стали известны цены на билеты этого турнира — $ 101 (или же € 85, или £ 74). За последние годы это является рекордно низкой стоимостью, и билетов в продаже уже не осталось.

Напомним, в соглавном событии этого шоу состоится бой в полусреднем весе между ветераном UFC американским бойцом Стивеном Томпсоном, идущим на серии из двух поражений, и бразильцем Габриэлем Бонфимом.

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