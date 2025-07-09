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Джозеф Паркер высказался о предстоящем поединке Мозеса Итаумы с Диллианом Уайтом

Джозеф Паркер высказался о предстоящем поединке Мозеса Итаумы с Диллианом Уайтом
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между перспективным 20-летним британским тяжеловесом Мозесом Итаумой и его соотечественником Диллианом Уайтом.

«Уайт согласился на бой с Мозесом только потому, что ему предложили большой гонорар, а поединок с нами не состоялся, потому что он выбрал бой с Мозесом. Если он получает большие деньги — значит, молодец, ведь он давно в деле, и для него это большой и сложный бой», — приводит слова Паркера Boxing Scene.

Напомним, бой между Итаумой и Уайтом состоится 16 августа в Саудовской Аравии.

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