Джозеф Паркер высказался о предстоящем поединке Мозеса Итаумы с Диллианом Уайтом

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между перспективным 20-летним британским тяжеловесом Мозесом Итаумой и его соотечественником Диллианом Уайтом.

«Уайт согласился на бой с Мозесом только потому, что ему предложили большой гонорар, а поединок с нами не состоялся, потому что он выбрал бой с Мозесом. Если он получает большие деньги — значит, молодец, ведь он давно в деле, и для него это большой и сложный бой», — приводит слова Паркера Boxing Scene.

Напомним, бой между Итаумой и Уайтом состоится 16 августа в Саудовской Аравии.