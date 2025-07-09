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Размеры ринга на вечере бокса Турки Аль аш-Шейха в Нью-Йорке останутся стандартными

Размеры ринга на вечере бокса Турки Аль аш-Шейха в Нью-Йорке останутся стандартными
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Организаторы грандиозного вечера профессионального бокса, который пройдёт 12 июля в Нью-Йорке (США) под брендом известного инвестора Турки Аль аш-Шейха, заявили о том, что было принято решение не проводить бои на ринге минимальных размеров (5,5х5,5 метра), а весь кард пройдёт по стандартным меркам в 6х6 метров.

Ранее решение уменьшить ринг было рассмотрено в связи со снижением зрелищности поединков из-за того, что один боксёр часто убегает от другого, не обостряя ситуацию в ринге.

Примечательно, что действующий чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон, который исповедует подобный незрелищный стиль, поддерживал идею уменьшения размеров ринга и был готов провести в таком формате бой против Уильяма Сепеды.

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