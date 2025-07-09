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Ракель Пеннингтон и Норма Дюмон планируют бой на UFC Fight Night 259

Ракель Пеннингтон и Норма Дюмон планируют бой на UFC Fight Night 259
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Экс-чемпионка UFC в женском легчайшем дивизионе Ракель Пеннингтон планирует провести свой следующий поединок против четвёртого номера рейтинга этой весовой категории Нормы Дюмон. Об этом сообщает MMA Fighting.

34-летняя Норма Дюмон свой последний поединок проводила в сентябре 2024 года, где одержала победу единогласным решением судей над Ирен Алданой, продлив свою победную серию до пяти боёв подряд.

36-летняяя Ракель Пеннингтон предыдущий бой провела в октябре 2024 года, и потерпела там поражение раздельным решением судей от другой экс-чемпионки, Джулианны Пеньи.

Предварительно, этот поединок может возглавить турнир UFC Fight Night 259 в США, который пройдёт там 13 сентября.

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