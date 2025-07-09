Деррик Льюис планирует провести бой с Томом Аспиналлом

Экс-претендент на титул UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис полностью уверен, что победит в предстоящем поединке с Таллисоном Тейшейрой и уже сейчас строит планы на бой с действующим чемпионом в этом весе Томом Аспиналлом.

«У меня по контракту с UFC осталось всего несколько поединков. И если я успею подраться с Аспинэллом, это будет здорово. Это будет просто отлично.

Как я планирую победить Тома? А сами как думаете? У меня всегда один план. Я всегда нацелен на нокаут. Каждым своим ударом я пытаюсь снести сопернику голову», — приводит слова Льюиса Sport Skeeda.

Напомним, Льюис проведёт бой против Тейшейры в главном событии турнира UFC on ESPN 70, который состоится 12 июля в Нэшвилле (США).