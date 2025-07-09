Шеннон Бриггс ожидает досрочного завершения боя между Кроуфордом и Альваресом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс дал свой прогноз на предстоящий бой абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весах Теренса Кроуфорда.

«Думаю, нас ждёт крутой бой. Ставлю на победу Кроуфорда досрочкой. Я же знаю его ещё с тех пор, как он был пацаном. С тех пор, как ему было 12 лет. Знаешь, это такой крутой опыт — увидеть, как он дерётся за титул в настолько большом ивенте. Очень за него рад», — сказал Бриггс на YouTube-канале FightHub TV.

Напомним, Кроуфорд и Альварес проведут бой 13 сентября в Лас-Вегасе (США).