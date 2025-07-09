Александр Волков высказался о готовности вернуться в октагон

Один из ведущих бойцов тяжёлого дивизиона UFC, российский боец Александр Волков дал комментарий по поводу своего возвращения в октагон.

«У меня всё хорошо. Я просто взял небольшую паузу для себя. Тренировался, выступал на турнирах по грэпплингу, а потом решил немного отдохнуть, взять отпуск. Поехал в Россию – это ведь мой дом. Сейчас я вернулся и готовлюсь к следующему бою.

Джон Джонс завершил карьеру, ситуация изменилась. Возможно, пришло время вернуться, провести хороший бой, а потом, может быть, и подраться за пояс», – приводит слова Волкова MMA Junkie.

Напомним, последний бой Волкова состоялся в декабре 2024 года, где он уступил раздельным решением судей Сирилю Гану.