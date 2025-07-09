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Майкл Биспинг: не уверен, что Махачев сделал верно, поднявшись в полусредний вес

Майкл Биспинг: не уверен, что Махачев сделал верно, поднявшись в полусредний вес
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Ветеран UFC, а ныне аналитик Майкл Биспинг считает, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев сделал верный шаг, отказавшись от титула из-за перехода в полусредний дивизион.

«Я думаю, Джек Делла Маддалена был прав, когда говорил, что это для него идеальный бой, потому что Махачев значительно уступает ему в габаритах. Это действительно так, потому что Алекс Волкановски потрясающий, но он не самый крупный парень, и при этом в первом бою он задал Исламу жару. Джек Делла Маддалена – не маленький полусредневес. Переход в полусредний вес, возможно, является большой ошибкой Ислама. Это слишком рискованно, но ему стоит отдать должное, и я уважаю его за это», – сказал Биспинг на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Напомним, титул UFC в лёгком весе теперь находится у Илии Топурии, который на турнире UFC 317 победил нокаутом в первом раунде Чарльза Оливейру, завоевав там этот вакантный пояс.

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