Анонсирован первый турнир UFC в Катаре

22 ноября на арене ABHA в Дохе (Катар) состоится первый в истории страны турнир UFC.

«Мы побываем везде. Мы давно в Абу-Даби и начинаем расширяться. Катар — это то, над чем мы работали пару лет, и наконец-то добились успеха.

Фото: UFC

UFC давно является неотъемлемой частью Абу-Даби, и я думаю, что они присматривались к Абу-Даби и видели их успех там, а затем в Саудовской Аравии и Азербайджане. Я давно хотел поехать в Катар и с нетерпением жду этого», — приводит слова президента UFC Даны Уайта пресс-служба организации.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что этот турнир пройдёт 17 мая в Катаре, но в итоге он был перенесён в Лас-Вегас.