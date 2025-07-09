Алексей Егоров выступит 19 июля в Москве

Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Алексей Егоров свой следующий бой проведёт 19 июля в Москве в соглавном событии боксёрского вечера от промоутерской компании СОЮЗ. Соперником россиянина станет непобеждённый африканский нокаутёр Обаро Эрададжае.

«Рад, что вновь буду боксировать в Москве! Хорошо, что после предыдущего боя у меня будет не очень большая пауза. Что касается соперника, то у него «сухой» рекорд и почти все победы нокаутом. Это многое о нём говорит и придаёт особую мотивацию в поединке с ним. И, конечно, вишенка на торте – это то, что на кону будет стоять пояс WBA Сontinental Gold. С нетерпением жду этого боя и приглашаю всех 19 июля в Международный центр бокса в «Лужниках», — написал Егоров на своей странице в социальной сети.