Умар Саламов сразится с Юрием Кашинским 29 августа в Казани

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Умар Саламов и экс-обладатель титула IBF Intercontinental в первом тяжёлом весе Юрий Кашинский проведут бой за титул WBA Gold в крузервейте 29 августа в Казани. Этот поединок станет главным событием боксёрского шоу.

Напомним, Саламов свой предыдущий поединок проводил в феврале 2025 года, где он победил нокаутом во втором раунде африканца Херберта Матову.

Что касается Кашинского, то он последнее время пробовал себя в боях на голых кулаках и свой последний бой провёл осенью 2023 года, где одержал победу единогласным решением судей над Тимуром Сакулиным.