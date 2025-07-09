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Умар Саламов сразится с Юрием Кашинским 29 августа в Казани

Умар Саламов сразится с Юрием Кашинским 29 августа в Казани
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Умар Саламов и экс-обладатель титула IBF Intercontinental в первом тяжёлом весе Юрий Кашинский проведут бой за титул WBA Gold в крузервейте 29 августа в Казани. Этот поединок станет главным событием боксёрского шоу.

Напомним, Саламов свой предыдущий поединок проводил в феврале 2025 года, где он победил нокаутом во втором раунде африканца Херберта Матову.

Что касается Кашинского, то он последнее время пробовал себя в боях на голых кулаках и свой последний бой провёл осенью 2023 года, где одержал победу единогласным решением судей над Тимуром Сакулиным.

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