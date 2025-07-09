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Пимблетт объяснил, почему заслуживает боя за титул с Топурией, приведя в пример Махачева

Пимблетт объяснил, почему заслуживает боя за титул с Топурией, приведя в пример Махачева
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30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт объяснил, почему заслуживает драться с 29-летним непобеждённым обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией. Плохиш также привёл в пример россиянина Ислама Махачева, который получил титульный шанс после победы над нерейтинговым американцем Бобби Грином.

«Меня раздражает, когда люди говорят, что я не заслуживаю титульного боя, хотя Ислам получил свой шанс после победы над Бобби Грином, которого я победил быстрее него. Оливейра только что дрался за звание чемпиона после того, как вновь взял верх над Чендлером, с которым довёл бой до решения судей. А я избивал Майка на протяжении трёх раундов и победил так, как никто другой до меня. У людей складывается иное мнение, когда речь идёт о моих титульных перспективах, хотя к остальным бойцам у них нет претензий в этом вопросе», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.

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