Макс Холлоуэй рассказал, в каком случае станет следующим соперником Илии Топурии

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй считает, что мог бы стать следующим соперником непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, если сможет ярко победить в третьем бою с соотечественником Дастином Порье, который состоится 20 июля и станет главным событием турнира UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

«UFC состоит из таких моментов, как тот, который был на UFC 300 [в поединке с Гэтжи]. Если я смогу выйти на UFC 318 и создать подобный яркий момент в бою с Порье, то кто скажет, что я не буду драться за титул в конце этого года или начале следующего?» — приводит слова Холлоуэя портал talkSPORT.