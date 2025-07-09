Макс Холлоуэй рассказал, в каком случае станет следующим соперником Илии Топурии
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33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй считает, что мог бы стать следующим соперником непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, если сможет ярко победить в третьем бою с соотечественником Дастином Порье, который состоится 20 июля и станет главным событием турнира UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).
UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье
«UFC состоит из таких моментов, как тот, который был на UFC 300 [в поединке с Гэтжи]. Если я смогу выйти на UFC 318 и создать подобный яркий момент в бою с Порье, то кто скажет, что я не буду драться за титул в конце этого года или начале следующего?» — приводит слова Холлоуэя портал talkSPORT.
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