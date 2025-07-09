Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бразильский тяжеловес UFC сообщил, что подерётся с Александром Волковым осенью

Бразильский тяжеловес UFC сообщил, что подерётся с Александром Волковым осенью
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Жаилтон Алмейда заявил, что проведёт следующий поединок против представителя России Александра Волкова на турнире североамериканской лиги осенью.

«Хорошие новости уже скоро. Волков согласился. Мы оба сказали, что в октябре или ноябре, так что погнали. Мне нравится бой, ему нравится бой, UFC нравится бой», — написал Алмейда на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311, бразильский спортсмен разделил октагон с представителем Молдавии Сергеем Спиваком. Бой завершился победой Жаилтона техническим нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
Александр Волков высказался о готовности вернуться в октагон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android