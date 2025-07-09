Бразильский тяжеловес UFC сообщил, что подерётся с Александром Волковым осенью

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Жаилтон Алмейда заявил, что проведёт следующий поединок против представителя России Александра Волкова на турнире североамериканской лиги осенью.

«Хорошие новости уже скоро. Волков согласился. Мы оба сказали, что в октябре или ноябре, так что погнали. Мне нравится бой, ему нравится бой, UFC нравится бой», — написал Алмейда на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311, бразильский спортсмен разделил октагон с представителем Молдавии Сергеем Спиваком. Бой завершился победой Жаилтона техническим нокаутом в первом раунде.