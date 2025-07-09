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Тренер Делла Маддалены: в UFC ненавидят дагестанцев. Помогу им избавиться от Махачева

Тренер Делла Маддалены: в UFC ненавидят дагестанцев. Помогу им избавиться от Махачева
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Крэйг Джонс, являющийся известным джитсером и тренером по бразильскому джиу-джитсу чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, выразил уверенность, что руководство UFC испытывает смешанные чувства к бойцам из Дагестана. Кроме того, Джонс не сомневается в победе своего подопечного в потенциальном бою с россиянином Исламом Махачевым.

«В UFC ненавидят меня, однако ещё больше они ненавидят бойцов из Дагестана. Теперь Джек будет драться с Махачевым. И возникает логический парадокс. В UFC думают: «Чёрт возьми, мы ненавидим Крэйга, но мы также ненавидим этих борцов». Так что, мне кажется, я нужен им. Мне удалось помочь им избавиться от Белала Мухаммада. Подождите ещё немного, ребята, и мы избавим вас от Махачева», — сказал Джонс в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

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