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Бойца на голых кулаках Alex Terrible оштрафовали за дискредитацию российской армии

Бойца на голых кулаках Alex Terrible оштрафовали за дискредитацию российской армии
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32-летний боец на голых кулаках, а также лидер дэткор-группы Slaughter to Prevail россиянин Александр Шиколай, более известный как Alex Terrible, привлечён к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом сообщает официальный телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Согласно постановлению Нагатинского районного суда города Москвы, Шиколаю назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс. рублей. Отметим, что детали и обстоятельства дела неизвестны к моменту написания новости.

Напомним, последний бой Шиколай провёл на турнире российской лиги Top Dog, который прошёл 5 июля. Тогда его соперником был основатель промоушена Данила Алексеев, более известный как Регбист. Поединок прошёл на голых кулаках и продлился все три раунда. Бой завершился победой Регбиста единогласным решением судей. Для Шиколая это поражение стало первым в карьере.

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