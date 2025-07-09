Александр Волков сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков сообщил, когда планирует провести следующий бой под эгидой североамериканского промоушена.

«Если разговор зайдёт о титульном бое, то я буду готов выступить в любое время. Если же мне предложат поединок не с чемпионом, то вернусь где-то ближе к октябрю. Октябрь или ноябрь был бы хорошим вариантом для следующего боя», — приводит слова Волкова портал BJ Penn.

Александру Волкову 36 лет. В своём рекорде российский атлет имеет 38 побед, из которых 28 были одержаны досрочно, и 11 поражений. В UFC Драго выступает с ноября 2016 года.