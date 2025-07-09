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Александр Волков раскрыл, кого рассматривает в качестве следующего соперника

Александр Волков раскрыл, кого рассматривает в качестве следующего соперника
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков рассказал, что в качестве следующего соперника рассматривает бразильца Жаилтона Алмейду и американца Кёртиса Блэйдса.

«Возможно, для меня есть смысл подраться с Жаилтоном, поскольку мы оба являемся претендентами на титул. Теперь поединок с ним выглядит интересным.

Я также мог бы сразиться с Кёртисом. Если правильно помню, Блэйдс дрался с Алмейдой. Это очень хороший бой для меня. Думаю, мне надо подумать о следующем сопернике. У Кёртиса и Жаилтона похожий стиль. Они используют грэпплинг и борьбу. Хотя Блэйдс интереснее, поскольку я проиграл ему ранее в близком бою. Это был бы отличный шанс поквитаться за то поражение», — приводит слова Волкова портал MMAJunkie.

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