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Самая молодая женщина-боец в истории UFC дебютирует в лиге на турнире в сентябре

Самая молодая женщина-боец в истории UFC дебютирует в лиге на турнире в сентябре
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19-летняя бразильянка Элис Перейра дебютирует в UFC в бою против представительницы Мексики Монтсеррат Рендон на турнире UFC Fight Night 259, который состоится 13 сентября в Сан-Антонио (штат Техас, США). Об этом сообщила Элис на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Элис на момент дебюта станет самой молодой женщиной-бойцом в истории североамериканского промоушена.

У Элис прозвище Золотая девочка. Она выступает на профессиональном уровне с августа 2023 года. К настоящему моменту Перейра имеет в своём рекорде пять побед и ни одного поражения. Бразильская спортсменка выступает в легчайшей весовой категории.

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