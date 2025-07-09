Самая молодая женщина-боец в истории UFC дебютирует в лиге на турнире в сентябре

19-летняя бразильянка Элис Перейра дебютирует в UFC в бою против представительницы Мексики Монтсеррат Рендон на турнире UFC Fight Night 259, который состоится 13 сентября в Сан-Антонио (штат Техас, США). Об этом сообщила Элис на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Элис на момент дебюта станет самой молодой женщиной-бойцом в истории североамериканского промоушена.

У Элис прозвище Золотая девочка. Она выступает на профессиональном уровне с августа 2023 года. К настоящему моменту Перейра имеет в своём рекорде пять побед и ни одного поражения. Бразильская спортсменка выступает в легчайшей весовой категории.